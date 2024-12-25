Уоррен – о бое Фьюри – Джошуа: «Я хочу увидеть это, но все зависит от Тайсона»
Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном бое Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
«Я хочу увидеть этот бой, но все зависит от Тайсона. Этим парням нечего доказывать, у них выдающиеся карьеры и куча денет в банке», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
22 сентября Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде. 22 декабря Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей.
Фьюри – это уже диагноз. Почему он так плохо выглядел с Усиком?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Seconds Out
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