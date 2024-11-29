Стерлинг − о критике Мераба: «Смешно, что люди упрекают его в трусости. Он просто хочет, чтобы Умар заслужил титульник»
Алджамейн Стерлинг высказался о критике Мераба Двалишвили.
«Некоторые люди думают, что Мераб боится драться с Умаром, это просто смешно. Насколько я знаю, мнение Мераба состоит в следующем: ему пришлось приехать в США и из кожи вон лезть, чтобы получить, а ты собрался заслужить его за одну победу? Это безумие», − сказал полулегковес и одноклубник Мераба Двалишвили Алджамейн Стерлинг.
Мераб − о следующем сопернике: «У нас есть экс-чемпионы Ян или Умар, который никого не победил, кроме Сэндхагена»
Мераб дал совет Умару: «Работай, ты не на моем уровне. Заслужи титульник, но не из-за фамилии»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
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