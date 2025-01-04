Уланбеков уверен в победе Умара над Двалишвили: «У Мераба есть только борьба и выносливость»

Тагир Уланбеков уверен в победе Умара Нурмагомедова над Мерабом Двалишвили.

«Умар – это вообще другого класса боец. У Мераба есть только борьба и выносливость. Я же вижу, как Умар готовится и тренируется.

Его спарринг-партнеры намного тяжелее делают переводы, чем Мераб. Мне кажется, что Мерабу будет тяжело переводить в партер.

Если и переведет, еще ведь внизу надо удерживать, а в зале практически никто в его весе не может удержать в партере», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков .

Напомним, что поединок за титул в легчайшем весе UFC между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.

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