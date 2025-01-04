Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто «Орлом», а он – «Старый Орел»

Умар Нурмагомедов пошутил о своем прозвище.

«Как меня лучше называть? Думаю, 19 января я заслужу титул «Орел». Больше не «Молодой Орел», а просто «Орел». А Хабиб – «Старый Орел», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов , который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.

Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу

Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»