Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто «Орлом», а он – «Старый Орел»
Умар Нурмагомедов пошутил о своем прозвище.
«Как меня лучше называть? Думаю, 19 января я заслужу титул «Орел». Больше не «Молодой Орел», а просто «Орел». А Хабиб – «Старый Орел», – сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.
Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицу
Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хавьера Мендеса
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