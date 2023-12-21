Елена Ваенга – о Хабибе: «Я против бокса, но преклоняюсь перед ним. Хотела бы себе такого зятя»

Елена Ваенга высказалась о Хабибе Нурмагомедове.

«Профессиональный спорт – это служение. Женщине закаляет характер одна вещь – спорт. Мужчине две: спорт и армия.

Я люблю плавание, горнолыжный спорт. Сегодня я смотрела на гимнасток и просто зависла. Как человеческое тело это делает. А фигурное катание?

Я против одного вида спорта – против бокса. Но, глядя на Хабиба, я не говорю, что это жестоко. Преклоняюсь перед этим человеком. Если бы у меня была дочка, я бы хотела ей такого мужчину», – сказала певица Елена Ваенга.

– бывший боец смешанного стиля с рекордом 29-0 в профессиональном спорте. С 2018 по 2020 год был чемпионом , защитившим титул в боях с , и .

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