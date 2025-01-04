Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»
Конор Макгрегор заявил, что представляет величие в ММА.
«Вы, жополизы, не стоите на месте. Ничтожества, бомжары. Ваш бойцовский интеллект размером с горошину. Ноль изысканности, дерьмовая креативность, ваши деньги – это пердеж. Для меня это омерзительно.
Никогда не произноси моего имени, ты не на моем уровне, мы не похожи. Я представляю величие, а не кого-то из вас. Держи мое ведро для плевков – вот твой уровень», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер записи. Текст постов предоставил портал Bloody Elbow.
Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»
Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bloody Elbow
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