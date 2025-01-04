Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
«Можно говорить все, что угодно, но если брать факты, то вы не сможете сравнивать ирландских бойцов с дагестанскими. Мы доминируем в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром.
Я абсолютно уверен, что если бы мы организовали командный матч против сборной мира, то Дагестан бы победил на уровне любительского ММА.
И когда дело доходит до профессионального ММА, у нас есть чемпионы, претенденты и рейтинговые бойцы в каждой высшей лиге. Покажите мне ирландских бойцов, которые сейчас претендуют на титул в трех лучших промоушенах MMA. В лучшем случае вы сможете назвать одного или двух.
Факты говорят сами за себя», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
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