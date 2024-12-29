Кормье – о чемпионском долголетии в UFC: «Это практически невозможно. Всегда есть молодой парень, который хочет все, что есть у тебя»

Даниэль Кормье рассказал, насколько сложно сохранять титул чемпиона UFC.

«Это практически невозможно. Вот почему, когда смотришь на таких парней, как Камару Усман или Алекс Волкановски , кажется, что они непобедимы. Они просто идут вперед.

Все время, когда ты на вершине, где у тебя уже большой и красивый дом, есть молодой парень, у которого ничего нет. Пока вы много работаете и пытаетесь быть лучшим, он делает немного больше, потому что хочет иметь все то, что есть у вас.

Так что это очень сложно. Нужно продолжать становиться лучше», – считает экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Кормье − о словах Топурии про уход из спорта: «Когда нокаутируешь Холлоуэя и Волкановски, может появиться усталость»

Кормье − о Топурии: «Он напоминает мне Конора перед боем с Альдо. Илия хочет оказывать на себя давление»