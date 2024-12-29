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Кормье – о чемпионском долголетии в UFC: «Это практически невозможно. Всегда есть молодой парень, который хочет все, что есть у тебя»

Даниэль Кормье рассказал, насколько сложно сохранять титул чемпиона UFC.

«Это практически невозможно. Вот почему, когда смотришь на таких парней, как Камару Усман или Алекс Волкановски, кажется, что они непобедимы. Они просто идут вперед.

Все время, когда ты на вершине, где у тебя уже большой и красивый дом, есть молодой парень, у которого ничего нет. Пока вы много работаете и пытаетесь быть лучшим, он делает немного больше, потому что хочет иметь все то, что есть у вас.

Так что это очень сложно. Нужно продолжать становиться лучше», – считает экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Кормье − о словах Топурии про уход из спорта: «Когда нокаутируешь Холлоуэя и Волкановски, может появиться усталость»

Кормье − о Топурии: «Он напоминает мне Конора перед боем с Альдо. Илия хочет оказывать на себя давление»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
logoКамару Усман
logoДаниэль Кормье
logoАлександр Волкановски
logoUFC
logoMMA
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