0

Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»

Али Абдель-Азиз рассказал о тренировках с Исламом Махачевым.

«Послушайте, нам нужно давать отдых его спарринг-партнерам, чтобы они успевали отдыхать, я серьезно.

На днях с боролся с Исламом и думал: «Какого черта я делаю?» Мне под силу бороться со всеми, даже с парнями моих габаритов.

Но с Исламом я ощущал себя как маленький ребенок, с которым играется медведь. Я подумал: «С этим парнем больше нет смысла тренироваться», – сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.

Поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна за титул UFC в легком весе пройдет 19 января.

Мендес назвал самый тяжелый бой Махачева: «Порье был настоящим зверем в клетке»

Мендес – о реванше Махачева и Царукяна: «Арман заставит нас потрудиться, но Ислам – №1 P4P»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
logoMMA
Махачев - Царукян
UFC 311
logoАли Абдель-Азиз
logoUFC
logoАрман Царукян
logoИслам Махачев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уланбеков – о бое Махачева и Царукяна: «Арман крепкий, но Ислам выиграет у него»
вчера, 17:50
Немков – о бое Махачева и Царукяна: «Если сравнить их, то Ислам фаворит»
вчера, 14:56
Хабиб выложил фото тренировки в Лас-Вегасе: «Все идет своим чередом»
8вчера, 08:57Фото
Рекомендуем
Главные новости
Уланбеков уверен в победе Умара над Двалишвили: «У Мераба есть только борьба и выносливость»
27 минут назад
Кормье ожидает, что Топурия станет новой глобальной звездой ММА: «Ему придется тащить Евлоева и Лопеса к большим цифрам»
41 минуту назад
Константин Цзю хочет тренировать сыновей: «Я предложил им приехать на лагерь в Россию»
4сегодня, 07:54
Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»
2сегодня, 07:40
Абдель-Азиз – об Умаре: «Не только лучший боец в мире, но и отличный пример для подражания»
6сегодня, 07:00Фото
Тилл – Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»
9сегодня, 06:54
Хьюз – Хабибу: «Конор сделал тебя известным»
7сегодня, 06:43
Костя Цзю считает, что у Бивола и Бетербиева будет трилогия: «Это вполне реально»
сегодня, 06:20
Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
8сегодня, 06:15
Биспинг рассказал, как обманывал врачей UFC после потери глаза: «Я говорил тренеру, чтобы на цифре «1» он кашлял, а на «2» – зевал»
7вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем