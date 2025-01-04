Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»

Али Абдель-Азиз рассказал о тренировках с Исламом Махачевым.

«Послушайте, нам нужно давать отдых его спарринг-партнерам, чтобы они успевали отдыхать, я серьезно.

На днях с боролся с Исламом и думал: «Какого черта я делаю?» Мне под силу бороться со всеми, даже с парнями моих габаритов.

Но с Исламом я ощущал себя как маленький ребенок, с которым играется медведь. Я подумал: «С этим парнем больше нет смысла тренироваться», – сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз .

Поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна за титул UFC в легком весе пройдет 19 января.

Мендес назвал самый тяжелый бой Махачева: «Порье был настоящим зверем в клетке»

Мендес – о реванше Махачева и Царукяна: «Арман заставит нас потрудиться, но Ислам – №1 P4P»