Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»
Али Абдель-Азиз рассказал о тренировках с Исламом Махачевым.
«Послушайте, нам нужно давать отдых его спарринг-партнерам, чтобы они успевали отдыхать, я серьезно.
На днях с боролся с Исламом и думал: «Какого черта я делаю?» Мне под силу бороться со всеми, даже с парнями моих габаритов.
Но с Исламом я ощущал себя как маленький ребенок, с которым играется медведь. Я подумал: «С этим парнем больше нет смысла тренироваться», – сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
Поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна за титул UFC в легком весе пройдет 19 января.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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