Тилл – Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»

Даррен Тилл не согласен со словами Хабиба Нурмагомедова об ирландских бойцах.

«Я всегда очень уважал Хабиба и его команду, это фантастические бойцы.

Но он зря сомневается в уровне ирландских бойцов. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди. Она совсем маленькая, а Россия чертовски большая. За последние годы появилось много интересных ирландских бойцов.

Это мое мнение», – написал в соцсетях экс-боец UFC Даррен Тилл .

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