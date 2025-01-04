Тилл – Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»
Даррен Тилл не согласен со словами Хабиба Нурмагомедова об ирландских бойцах.
«Я всегда очень уважал Хабиба и его команду, это фантастические бойцы.
Но он зря сомневается в уровне ирландских бойцов. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди. Она совсем маленькая, а Россия чертовски большая. За последние годы появилось много интересных ирландских бойцов.
Это мое мнение», – написал в соцсетях экс-боец UFC Даррен Тилл.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Даррена Тилла
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