Хабиб – о дагестанских бойцах: «Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом»

Хабиб Нурмагомедов высказался о положении дагестанских бойцов в ММА.

«Вы можете приехать в Дагестан и убедиться. Есть так много организаций, но они не подписывают бойцов из Дагестана. А все потому что лиги беспокоятся, что каждый из них может стать чемпионом», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»