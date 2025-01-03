Хабиб – о дагестанских бойцах: «Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом»
Хабиб Нурмагомедов высказался о положении дагестанских бойцов в ММА.
«Вы можете приехать в Дагестан и убедиться. Есть так много организаций, но они не подписывают бойцов из Дагестана. А все потому что лиги беспокоятся, что каждый из них может стать чемпионом», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: PFL MMA
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