Хьюз – Хабибу: «Конор сделал тебя известным»

Пол Хьюз отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова об ирландских бойцах.

«В Ирландии нет бойцов? Просто подожди и увидишь.

Конор Макгрегор сделал тебя известным», – написал в соцсетях боец PFL Пол Хьюз.

Хабиб – о дагестанских бойцах: «Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом»

Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»