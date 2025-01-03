Алискеров выложил фото с тренировки: «Кое-что готовим к 1 февраля»
Икрам Алискеров выложил фото с тренировки перед боем с Андре Мунизом.
«Кое-что готовим к 1 февраля», – подписал публикацию средневес UFC Икрам Алискеров, который 1 февраля подерется с Андре Мунизом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
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