Икрам Алискеров: «Хотелось бы провести реванш с Чимаевым»

Икрам Алискеров заявил, что готов заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым.

«Хотелось бы провести реванш [с Чимаевым]. Но пока никаких предложений не было. У меня есть свой соперник, свой бой. Если будет предложение, то поговорю с тренерским составом – старшие будут этим вопросом заниматься», – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

и Алискеров дрались весной-2019 под эгидой Brave. Тогда Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде.

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