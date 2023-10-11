Икрам Алискеров: «Хотелось бы провести реванш с Чимаевым»
Икрам Алискеров заявил, что готов заменить Пауло Косту в бою с Хамзатом Чимаевым.
«Хотелось бы провести реванш [с Чимаевым]. Но пока никаких предложений не было. У меня есть свой соперник, свой бой. Если будет предложение, то поговорю с тренерским составом – старшие будут этим вопросом заниматься», – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.
Чимаев и Алискеров дрались весной-2019 под эгидой Brave. Тогда Хамзат нокаутировал Икрама в первом раунде.
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