Алискеров считает дю Плесси сильнейшим средневесом мира: «Он чемпион. И не надо это оспаривать»

Икрам Алискеров считает Дрикуса дю Плесси сильнейшим средневесом мира.

− Многие говорят, что дю не самый сильный боец в категории 84 кг. А кого бы вы сами сейчас называли сильнейшим средневесом мира?

− Не поверите, я вчера задумывался над этим вопросом. Я тоже с ним работал. Но он победил и , которые, в свою очередь, всех бьют. Это о многом говорит, он и есть самый сильный на сегодняшний день. Он чемпион. И не надо это оспаривать, − сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

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