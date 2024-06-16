Алискеров считает дю Плесси сильнейшим средневесом мира: «Он чемпион. И не надо это оспаривать»
Икрам Алискеров считает Дрикуса дю Плесси сильнейшим средневесом мира.
− Многие говорят, что дю Плесси не самый сильный боец в категории 84 кг. А кого бы вы сами сейчас называли сильнейшим средневесом мира?
− Не поверите, я вчера задумывался над этим вопросом. Я тоже с ним работал. Но он победил Уиттакера и Стрикленда, которые, в свою очередь, всех бьют. Это о многом говорит, он и есть самый сильный на сегодняшний день. Он чемпион. И не надо это оспаривать, − сказал средневес UFC Икрам Алискеров.
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