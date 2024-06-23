Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров высказался о поражении от Роберта Уиттакера.

Поединок состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Я особо не потерялся, понял, что там произошло, что оплошность допустил. Ничего, это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск. Считаю, что надо пробовать. Допустим, если бы я отказался [от боя], всю жизнь думал бы: «А вот если бы я тогда с Уиттакером подрался, что было бы?»

Мы бойцы, мы спортсмены, мы должны быть готовы ко всему. Теперь будем иметь в виду все риски, будем смотреть, делать анализ», – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

Ученик Абдуламанапа без шансов улетел в нокаут – пропустил тот же удар, что и от Чимаева

Видео нокаута в бою Алискерова и Уиттакера – мощный апперкот

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Правильно сделал что рискнул, не попробуешь - не узнаешь. Мужик что не лепит нелепые отмазки. Жизнь продолжается, победы еще будут!✊
+55
0
+55
Красава, адекватно👍.
+24
0
+24
Ответ Juninho P.
Икрам , ты самбист. какого черта, ты пошел в размен с нокаутером такого уровня? о чем ты вообще говоришь - где твой план на бой? потому ты и перегорел , это было заметно в начале поединка
поединок в своем начале и закончился. ему с 1 секунды в самбо лететь было надо?
+14
0
+14
Ответ Juninho P.
Икрам , ты самбист. какого черта, ты пошел в размен с нокаутером такого уровня? о чем ты вообще говоришь - где твой план на бой? потому ты и перегорел , это было заметно в начале поединка
С нокаутерем который последний раз нокаутом побеждал 7 лет назад? Все логично было Роб обычно 2-3 раунда только на разведку тратит
+15
-1
+14
Глупо было бы не попробовать. В случае победы залетал в топ, при поражении ничего не теряешь, плюс дядя Дана наверняка денежкой не обидел за то, что мэйн-ивент спас. Молодец, что не лепит отмазки и принимает поражение как мужчина. Не чета одному ручному пёсику академика.
+7
-1
+6
Икрам , ты самбист. какого черта, ты пошел в размен с нокаутером такого уровня? о чем ты вообще говоришь - где твой план на бой? потому ты и перегорел , это было заметно в начале поединка
+10
-5
+5
Ничего страшного ,Икрам,все верно говоришь ,путь воина -путь побед и поражений ,как мужчина признал поражение и никаких нелепых отмазок ,только уважение тебе за то,что попробовал ,рискнул 👍👍👍
+6
-1
+5
Роб конечно не нокаутер, но бокс свой отточил до топ уровня. Своими джебами, которым он кстати и Икрама поймал, он и Изи разбивал во втором бою.
Кажется что у тренеров и самого Икрама план был на хрустальный подбородок Роба, и точечное попадание. Бороться с ним лезть, не было никакого смысла, он хорош в борьбе, и ко всему прочему , это его кабан Дю Плесси борол, а Икрам сам и визуально выглядел меньше жнеца.
+2
0
+2
Уверен что через два три боя это был бы уже совсем другой поединок. Икрам просто был не готов к такому сопернику, перегорел. В любом случае дальше успехов, будем следить👍
+3
-1
+2
Уважаю Икрама молодец что спас турнир, но вот лишнее доказательства того что не надо выходить на бой на коротком уведомлении, в 90% случаев исход всегда такой
+1
0
+1
Ответ Михаил Маевских
С нокаутерем который последний раз нокаутом побеждал 7 лет назад? Все логично было Роб обычно 2-3 раунда только на разведку тратит
Да Роб, не побеждал нокаутом 7 лет, но он за эти семь лет он отправлял своих соперников нокдуаны, сразу вспоминается Тилл и Каннонье. У него сильный удар
0
0
0
Ответ Борис Васильевич_1116170664
поединок в своем начале и закончился. ему с 1 секунды в самбо лететь было надо?
да
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий