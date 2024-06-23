Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»

Икрам Алискеров высказался о поражении от Роберта Уиттакера.

Поединок состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Я особо не потерялся, понял, что там произошло, что оплошность допустил. Ничего, это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск. Считаю, что надо пробовать. Допустим, если бы я отказался [от боя], всю жизнь думал бы: «А вот если бы я тогда с подрался, что было бы?»

Мы бойцы, мы спортсмены, мы должны быть готовы ко всему. Теперь будем иметь в виду все риски, будем смотреть, делать анализ», – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.

Ученик Абдуламанапа без шансов улетел в нокаут – пропустил тот же удар, что и от Чимаева

Видео нокаута в бою Алискерова и Уиттакера – мощный апперкот