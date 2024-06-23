Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»
Икрам Алискеров высказался о поражении от Роберта Уиттакера.
Поединок состоялся в главном событии турнира UFC Saudi Arabia. Алискеров проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
«Я особо не потерялся, понял, что там произошло, что оплошность допустил. Ничего, это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск. Считаю, что надо пробовать. Допустим, если бы я отказался [от боя], всю жизнь думал бы: «А вот если бы я тогда с Уиттакером подрался, что было бы?»
Мы бойцы, мы спортсмены, мы должны быть готовы ко всему. Теперь будем иметь в виду все риски, будем смотреть, делать анализ», – сказал средневес UFC Икрам Алискеров.
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Кажется что у тренеров и самого Икрама план был на хрустальный подбородок Роба, и точечное попадание. Бороться с ним лезть, не было никакого смысла, он хорош в борьбе, и ко всему прочему , это его кабан Дю Плесси борол, а Икрам сам и визуально выглядел меньше жнеца.