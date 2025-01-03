Мераб заявил, что мог завершить карьеру в 23 года: «У меня был рекорд 1-2, как я мог победить в UFC?»
Мераб Двалишвили заявил, что думал о завершении карьеры в 2014 году.
«В 2014 году я думал, если я проигрываю в Ring of Combat с рекордом 1-2, как я смогу выиграть в UFC?
Но я тогда сказал себе, что продолжу драться, даже если буду проигрывать. Даже, если бы пришлось оформлять документы и ехать в Китай или Россию. Я даже не думал о UFC», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
В 2014 году с рекордом 1-2 Мераб взял перерыв на два года, после чего выиграл за один год шесть боев подряд и перешел в UFC.
Мераб планирует подраться трижды к апрелю-2025: «Ян будет готов биться в марте, а О’Мэлли вернется еще через месяц»
Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Эрика Никсика
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