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Мойкано готовится к бою с Дариушем: «Сначала страдать – благодарить себя потом»

Ренато Мойкано готовится к бою с Бенеилом Дариушем.

«Я сейчас в спортзале! Вот почему я люблю драться. Никаких легких путем, никаких подачек – никто о тебе не позаботится!

Сделай максимум из того, что у тебя есть. 19 января – время идти вперед. Сначала страдать – благодарить себя потом», – написал в соцсетях легковес UFC Ренато Мойкано, который подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 311.

Ренато Мойкано: «Чендлер много фолил в бою с Оливейрой. Если он это повторит, то его нужно будет строго наказать»

Мойкано о курсе Биткоина в $76 тысяч: «Я говорил людям, что нужно изучать BTC, когда его цена была $20 тысяч»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ренато Мойкано
logoMMA
logoБенеил Дариуш
logoUFC
UFC 311
logoРенато Мойкано
легкий вес (MMA)
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