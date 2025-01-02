Царукян – о первом поединке с Махачевым: «У меня было около трех недель до поединка, но это не оправдание. Я должен был быть лучше»
Царукян назвал возможную причину поражения в первом поединке с Махачеым.
«Я всегда уверен в себе, поэтому не сомневался, что выиграю этот бой. Ведь я хороший борец и ударник. Но в тот момент у меня не было достаточного опыта, как и времени, чтобы подготовиться к бою. У меня было около трех недель до поединка, но это не оправдание. Я должен был быть лучше», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Напомним, в апреле 2020-го Царукян проиграл единогласным решением Исламу Махачеву.
Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым
Орловский – о бое Махачев – Царукян: «Если кто-то кого-то не переведет в партер, они подерутся все пять раундов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем