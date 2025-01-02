Царукян – о первом поединке с Махачевым: «У меня было около трех недель до поединка, но это не оправдание. Я должен был быть лучше»

Царукян назвал возможную причину поражения в первом поединке с Махачеым.

«Я всегда уверен в себе, поэтому не сомневался, что выиграю этот бой. Ведь я хороший борец и ударник. Но в тот момент у меня не было достаточного опыта, как и времени, чтобы подготовиться к бою. У меня было около трех недель до поединка, но это не оправдание. Я должен был быть лучше», – заявил боец UFC Арман Царукян .

Напомним, в апреле 2020-го Царукян проиграл единогласным решением Исламу Махачеву .

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