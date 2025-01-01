Арман Царукян: «Загрузка года чемпиона... Мы войдем в историю»
Арман Царукян готов стать чемпионом в 2025 году.
«2024: Миссия завершена. 2025: Загрузка года чемпиона... Мы войдем в историю», – написал Арман Царукян.
Ислам Махачев и Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.
Хавьер Мендес: «Царукян – очень жесткий соперник, это сложный бой для Махачева»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
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