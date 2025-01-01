Орловский – о бое Махачев – Царукян: «Если кто-то кого-то не переведет в партер, они подерутся все пять раундов»

Андрей Орловский поделился мнением о реванше Ислама Махачева и Армана Царукяна.

«Все знают, что у Ислама классная борьба. У Армана хорошая борьба, хорошая стойка, будет ровный бой. Если кто-то кого-то не переведет в партер, они подерутся все пять раундов, и решение будет в руках судей», – сказал Андрей Орловский .

Ислам Махачев и Арман Царукян возглавят UFC 311, который состоится в ночь на 19 января.

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