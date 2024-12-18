Усман – о вызове Бакли: «Чувствую себя горячей штучкой в баре»
Камару Усман ответил на вызов Хоакина Бакли.
«Чувствую себя горячей штучкой в баре. Все хотят откусить кусок, но никто не слышит, что я говорю. Мне все равно, кто будет соперником. Но я не буду драться тогда, когда я не готов», – сказал Камару Усман.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем