Усман – о вызове Бакли: «Чувствую себя горячей штучкой в баре»

Камару Усман ответил на вызов Хоакина Бакли.

«Чувствую себя горячей штучкой в баре. Все хотят откусить кусок, но никто не слышит, что я говорю. Мне все равно, кто будет соперником. Но я не буду драться тогда, когда я не готов», – сказал Камару Усман .

Хоакин Бакли вызвал на бой Камару Усмана