Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Не рассматриваю идею организации его поединка. Пока он в таком состоянии – нет»
Камил Гаджиев не планирует организовывать поединок Александру Емельяненко.
«Как долго еще будет востребован Александр Емельяненко? Пока он жив и пока ему нужны деньги – это будет продолжаться. Уровень у него нормальный, скажем так. Не сказать, что совсем ничего не может. Все равно здоровый мужик, умеет драться.
Организовал бы ему бой? В его текущем состоянии – нет. Даже не рассматриваю такую возможность», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Александр Емельяненко – о Гаджиеве: «Недалекого ума человек. Язык длинный, мозги чуть-чуть ограниченные. Лучше пусть расскажет, как просрал организацию»
Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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