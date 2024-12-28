Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Не рассматриваю идею организации его поединка. Пока он в таком состоянии – нет»

Камил Гаджиев не планирует организовывать поединок Александру Емельяненко.

«Как долго еще будет востребован Александр Емельяненко ? Пока он жив и пока ему нужны деньги – это будет продолжаться. Уровень у него нормальный, скажем так. Не сказать, что совсем ничего не может. Все равно здоровый мужик, умеет драться.

Организовал бы ему бой? В его текущем состоянии – нет. Даже не рассматриваю такую возможность», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев .

Александр Емельяненко – о Гаджиеве: «Недалекого ума человек. Язык длинный, мозги чуть-чуть ограниченные. Лучше пусть расскажет, как просрал организацию»

Камил Гаджиев: «Не вижу смысла в бое Емельяненко и Минакова. Александр не готов драться с реальными бойцами»