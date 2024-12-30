Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию
Александр Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии.
«Александр находится в Москве. В январе он отправится в Саудовскую Аравию», – сообщил представитель команды бойца MMA Александра Емельяненко.
Емельяненко проходил реабилитацию в Ингушетии с лета-2023. 22 декабря он заявил, что получил работу в центре.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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