Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию

Александр Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии.

«Александр находится в Москве. В январе он отправится в Саудовскую Аравию», – сообщил представитель команды бойца MMA Александра Емельяненко .

Емельяненко проходил реабилитацию в Ингушетии с лета-2023. 22 декабря он заявил, что получил работу в центре.

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