Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»
Александр Емельяненко хочет подраться в ближайшее время.
«Я в хорошей форме, тренируюсь. Готов провести следующий бой в начале этого года», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.
Напомним, 21 декабря Емельяненко за 37 секунд победил блогера Алексея Гончарова в поединке на турнире National Fighting League.
Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Тарасовым
Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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