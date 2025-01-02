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Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»

Александр Емельяненко хочет подраться в ближайшее время.

«Я в хорошей форме, тренируюсь. Готов провести следующий бой в начале этого года», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

Напомним, 21 декабря Емельяненко за 37 секунд победил блогера Алексея Гончарова в поединке на турнире National Fighting League.

Александр Емельяненко может провести реванш с блогером Тарасовым

Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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