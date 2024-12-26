Александр Емельяненко хочет драться с Джиганом: «Можем сделать это в 2025 году»

Александр Емельяненко готов драться с рэпером Джиганом.

«Джиган? Готов к этому бою. В следующем году можем его сделать», – сказал боец ММА Александр Емельяненко .

Емельяненко – о долге Джигану в 20 тысяч рублей: «Ничего я ему не задолжал. Клоун. По зубам тебе! Петух»

Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»