Александр Емельяненко хочет драться с Джиганом: «Можем сделать это в 2025 году»
Александр Емельяненко готов драться с рэпером Джиганом.
«Джиган? Готов к этому бою. В следующем году можем его сделать», – сказал боец ММА Александр Емельяненко.
Емельяненко – о долге Джигану в 20 тысяч рублей: «Ничего я ему не задолжал. Клоун. По зубам тебе! Петух»
Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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