UFC включил нокауты Анкалаева, Буллета и Гуськова в топ лучших за 2024 год
UFC отметил нокауты Анкалаева, Шары Буллета и Гуськова в топе лучших за 2024 год.
В число 45 лучших нокаутов попали:
Победа Магомеда Анкалаева нокаутом в поединке с Джонни Уокером, который состоялся 14 января 2024-го. Россиянин закончил бой во втором раунде;
Победа Шарабутдина Магомедова бэкфистом в поединке с Арменом Петросяном. Бой прошел в октябре на UFC 308, закончившись во втором раунде;
Победа Богдана Гуськова над Загом Паугой в первом раунде поединка на UFC Fight Night 236.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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