UFC включил нокауты Анкалаева, Буллета и Гуськова в топ лучших за 2024 год

В число 45 лучших нокаутов попали:

Победа Магомеда Анкалаева нокаутом в поединке с Джонни Уокером , который состоялся 14 января 2024-го. Россиянин закончил бой во втором раунде;

Победа Шарабутдина Магомедова бэкфистом в поединке с Арменом Петросяном . Бой прошел в октябре на UFC 308, закончившись во втором раунде;