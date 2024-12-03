Роган назвал бойца UFC с самым артистичным стилем: «Шон Стрикленд стоит прямо, двигает головой и сносит соперников»

Джо Роган похвалил Шона Стрикленда за необычный бойцовский стиль.

«Боец UFC с самым артистичным стилем? Шон Стрикленд , он был чемпионом в среднем весе.

Он стоит прямо и избивает всех нахрен. Просто стоит прямо. Все остальные покачаются, двигаются, а Шон стоит прямо.

Он прет вперед, феноменально двигает головой, потрясающе выдерживает тайминг и сносит соперников − это необычный стиль.

Есть куча парней, которые дерутся странно, но они действительно в этом хороши. Появляются парни с уникальными стилями, что начинаешь думать: «Погодите-ка, как так получилось? Неужели это сработает? Почему этого больше никто не делает?», − сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган .

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