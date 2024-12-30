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Григорий Дрозд: «Махачева может ждать затяжной поединкок с Царукяном. Нужно хорошо подготовиться физически»

Григорий Дрозд считает, что Махачева может ждать долгий бой с Царукяном.

«Бой будет интересный. Мне кажется, Исламу нужно очень хорошо подготовиться физически, так как его может ждать затяжной поединок. Есть моменты, когда он проседает в этом плане. Но в любом случае, Махачев представляется мне фаворитом», – сказал экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Напомним, 19 января Ислам Махачев подерется с Арманом Царукяном.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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