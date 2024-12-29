Хабиб – о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было»
Хабиб Нурмагомедов высказался о подготовке Ислама Махачева к UFC 311.
«Доволен ли я? Честно? Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было. Отдыхаем в воскресенье и в субботу вечером, все», – сказал Хабиб Нурмагомедов.
19 января Ислам Махачев будет защищать пояс в легком весе в бою с Арманом Царукяном.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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