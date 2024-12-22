Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»
Александр Емельяненко может провести реванш с Сергеем Харитоновым.
«Следующим может быть Харитонов. Этот бой реален. Ждем предложения», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.
Добавим, что Емельяненко дрался с Харитоновым в 2006-м. Александр победил техническим нокаутом в первом раунде.
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
Александр Емельяненко хочет подраться с Харитоновым: «Я готов просто в зал прийти и выбить зубы»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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