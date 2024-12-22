Александр Емельяненко может подраться с Харитоновым: «Этот бой реален»

Александр Емельяненко может провести реванш с Сергеем Харитоновым.

«Следующим может быть Харитонов . Этот бой реален. Ждем предложения», – сказал боец MMA Александр Емельяненко .

Добавим, что Емельяненко дрался с Харитоновым в 2006-м. Александр победил техническим нокаутом в первом раунде.

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