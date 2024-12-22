Емельяненко – о долге Джигану в 20 тысяч рублей: «Ничего я ему не задолжал. Клоун. По зубам тебе! Петух»

Александр Емельяненко заявил, что не имеет денежного долга перед Джиганом.

«Не хочется даже про этого петушка говорить. Ведет себя как побирушка какая-то. Ничего я ему не задолжал. Клоун этот пусть с песней выходит и с песней уйдет.

С песней спать будет у меня на ринге. 20 тысяч – это копейки. Он бы придумал хотя бы пару миллионов. Клоун Джиган. По зубам тебе! Петух», – заявил боец MMA Александр Емельяненко .

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