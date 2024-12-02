Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел
Энтони Джошуа может подраться с победителем боя между Чжилеем и Кабаелом.
Чжан Чжилей и Агит Кабаел проведут бой за титул временного чемпиона WBC. Джошуа занимает шестое место в рейтинге WBC и будет иметь право подраться с победителем.
Энтони Джошуа последний бой провел в сентябре, проиграв Даниэлю Дюбуа.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
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