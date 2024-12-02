Джошуа может подраться с победителем боя Чжилей – Кабаел

Энтони Джошуа может подраться с победителем боя между Чжилеем и Кабаелом.

Чжан Чжилей и Агит Кабаел проведут бой за титул временного чемпиона WBC. Джошуа занимает шестое место в рейтинге WBC и будет иметь право подраться с победителем. Энтони Джошуа последний бой провел в сентябре, проиграв Даниэлю Дюбуа. Эдди Хирн: «Фьюри должен дважды подраться с Джошуа в 2025 году»