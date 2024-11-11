Уайлдер дрался против Чжилея и Паркера со сломанной рукой: «Я не знал. Думал, это старые травмы – сделал МРТ, а там все #########»
Деонтей Уайлдер дрался против Чжилея и Паркера со сломанной рукой.
«Я сломал руку еще в ноябре прошлого года. Но не знал. У меня было два разрыва на плече. Я чувствовал боль, но просто думал, что это старые травмы. Недавно сделал МРТ и там все было ######### [поломано]. Я не знал, потому что у меня высокий болевой порог», – признался экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.
Напомним, в декабре Уайлдер проиграл единогласным решением Джозефу Паркеру. В июне он уступил нокаутом Чжану Чжилею.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TMZSports
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