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Уайлдер дрался против Чжилея и Паркера со сломанной рукой: «Я не знал. Думал, это старые травмы – сделал МРТ, а там все #########»

Деонтей Уайлдер дрался против Чжилея и Паркера со сломанной рукой.

«Я сломал руку еще в ноябре прошлого года. Но не знал. У меня было два разрыва на плече. Я чувствовал боль, но просто думал, что это старые травмы. Недавно сделал МРТ и там все было ######### [поломано]. Я не знал, потому что у меня высокий болевой порог», – признался экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

Напомним, в декабре Уайлдер проиграл единогласным решением Джозефу Паркеру. В июне он уступил нокаутом Чжану Чжилею.

Усик считает, что Уайлдеру нужно завершать карьеру: «С Деонтеем покончено»

Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TMZSports
logoДеонтей Уайлдер
logoЧжан Чжилей
logoбокс
logoДжозеф Паркер
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