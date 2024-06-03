Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»
Энтони Джошуа поделился эмоциями от поражения Деонтея Уайлдера.
«Разочарован ли я поражением Деонтея Уайлдера? Нет. Это то, что есть...
Если хочет, пусть возвращается, но у него есть семья и жизнь вне бокса... Если Деонтей снова захочет драться, то дайте ему еще один шанс. Но рано или поздно батюшка Время тебя победит, как и всех», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.
Напомним, Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде поединка в Саудовской Аравии.
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Чжилэй так сильно ударил Уайлдера (перед нокаутом), что тот развернулся к судье и спросил: «Кто из вас двоих, меня только что ударил?» 🥴😂
Уайлдер в бою (перед нокаутом) обернулся и спросил толпу: «Так вы не поможете мне ?» 😂