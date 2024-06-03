Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа поделился эмоциями от поражения Деонтея Уайлдера.

«Разочарован ли я поражением Деонтея Уайлдера? Нет. Это то, что есть...

Если хочет, пусть возвращается, но у него есть семья и жизнь вне бокса... Если Деонтей снова захочет драться, то дайте ему еще один шанс. Но рано или поздно батюшка Время тебя победит, как и всех», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде поединка в Саудовской Аравии.

Уайлдер улетел в нокаут от огромного китайца. В тяжах появился новый временный чемпион

Вечер бокса в Эр-Рияде: Чжилей нокаутировал Уайлдера, Бивол нокаутировал Зинада, Дюбуа победил Хрговича

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уайлдер из самого устрашающего панчера дивизиона превратился в посмешище, всё-таки Фьюри сломал его конкретно. Сейчас даже смешно вспоминать разговоры, о том что он нокаутировал бы Джошуа. Тут уже его нокаут от Чжана в сети на мемы расходится, вот парочка (кто видел этот момент, это реально смешно):

Чжилэй так сильно ударил Уайлдера (перед нокаутом), что тот развернулся к судье и спросил: «Кто из вас двоих, меня только что ударил?» 🥴😂

Уайлдер в бою (перед нокаутом) обернулся и спросил толпу: «Так вы не поможете мне ?» 😂
+3
-1
+2
Добрый человек Джошуа, после всего что о нем говорил Уайлдер он не глумится над ним и не злорадствует.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий