Джошуа – о поражении Уайлдера: «Я не разочарован. Дайте Деонтею еще один шанс, если он захочет»

Энтони Джошуа поделился эмоциями от поражения Деонтея Уайлдера.

«Разочарован ли я поражением Деонтея Уайлдера? Нет. Это то, что есть...

Если хочет, пусть возвращается, но у него есть семья и жизнь вне бокса... Если Деонтей снова захочет драться, то дайте ему еще один шанс. Но рано или поздно батюшка Время тебя победит, как и всех», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Напомним, Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера в пятом раунде поединка в Саудовской Аравии.

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