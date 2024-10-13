Бетербиев – о реакции Хирна на судейство: «Может быть, все потому, что я побил уже трех его бойцов?»
Артур Бетербиев прокомментировал недовольство Эдди Хирна его победой.
«Пусть делают, что хотят. Эдди Хирн всегда говорит обо мне нехорошо. Может быть, это потому, что теперь я побил уже трех его бойцов. Поэтому он всегда на меня жалуется?» – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
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