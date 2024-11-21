Эдди Хирн: «Ожидаем возвращения Джошуа в мае или июне 2025 года»

Энтони Джошуа может вернуться на ринг в 2025 году.

«Это может быть матч-реванш с Дюбуа, но он состоится не 22 февраля.

Я думаю, нам нужно посмотреть, как пройдет бой Усика и Фьюри, а затем принять решение. Ожидаем увидеть Энтони в ринге в мае или июне следующего года», – сказал промоутер Эдди Хирн .

В сентябре Даниэль Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Дюбуа может выбрать другого соперника, если реванша с Джошуа не будет