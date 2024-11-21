Эдди Хирн: «Ожидаем возвращения Джошуа в мае или июне 2025 года»
Энтони Джошуа может вернуться на ринг в 2025 году.
«Это может быть матч-реванш с Дюбуа, но он состоится не 22 февраля.
Я думаю, нам нужно посмотреть, как пройдет бой Усика и Фьюри, а затем принять решение. Ожидаем увидеть Энтони в ринге в мае или июне следующего года», – сказал промоутер Эдди Хирн.
В сентябре Даниэль Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.
Дюбуа может выбрать другого соперника, если реванша с Джошуа не будет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Social
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