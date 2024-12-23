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Иржи Прохазка: «Хилл пытается показать уверенность, используя мусорные разговоры»

Иржи Прохазка раскритиковал Джамала Хилла.

«Джамал Хилл пытается показать уверенность там, где ее нет, используя мусорные разговоры», – заявил боец UFC Иржи Прохазка.

Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл

Джамал Хилл: «Для меня боец года – Илия Топурия»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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