Иржи Прохазка: «Хилл пытается показать уверенность, используя мусорные разговоры»
Иржи Прохазка раскритиковал Джамала Хилла.
«Джамал Хилл пытается показать уверенность там, где ее нет, используя мусорные разговоры», – заявил боец UFC Иржи Прохазка.
Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
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