Хилл − о стычке с Перейрой в UFC PI: «Я подошел спросить его, зачем нам общаться через соцсети?»
«Я и Алекс были в UFC PI. Когда моя тренировка закончилась, он проводил свое занятие. Затем я подошел к нему, чтобы поговорить.
Хотел спросить его, что мы вообще делаем? Нам не нужно общаться через соцсети, ведь я прямо здесь. Сначала все было нормально.
Сказал ему, что не нужно уходить в тяжелый вес. Я разберусь со своими проблемами, после чего мы устроим реванш.
Затем он сказал переводчику, который передал мне: «Ты все еще спишь, проснись». И все в таком духе. Я ему сказал, что уже проснулся − теперь у тебя есть шанс усыпить меня по-настоящему.
А затем началось это притворство: «Окей, бери перчатки и пошли в клетку». Нахрена нам перчатки? Мне сейчас не платят, а перчатки я надеваю только за деньги.
В таких ситуациях я могу зарубиться. Мне не нужно ждать и надевать перчатки. Можно зарубиться прямо сейчас! А он просто продолжил стоять на месте.
Но я не собирался оставлять себя без хлеба. Если бы я его ударил, то меня бы лишили боя и других возможностей.
В первый раз мы заработали кучу денег, так почему бы не повторить это, когда я его нокаутирую?» − сказал полутяжеловес UFC Джамал Хилл.
Напомним, что в апреле-2024 Алекс Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде.
Хилл едва не устроил драку с Перейрой в UFC PI: Алекс предложил Джамалу спарринг, но тот отказался
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