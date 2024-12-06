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Хилл − о стычке с Перейрой в UFC PI: «Я подошел спросить его, зачем нам общаться через соцсети?»

Джамал Хилл объяснил стычку с Алексом Перейрой.

«Я и Алекс были в UFC PI. Когда моя тренировка закончилась, он проводил свое занятие. Затем я подошел к нему, чтобы поговорить.

Хотел спросить его, что мы вообще делаем? Нам не нужно общаться через соцсети, ведь я прямо здесь. Сначала все было нормально.

Сказал ему, что не нужно уходить в тяжелый вес. Я разберусь со своими проблемами, после чего мы устроим реванш.

Затем он сказал переводчику, который передал мне: «Ты все еще спишь, проснись». И все в таком духе. Я ему сказал, что уже проснулся − теперь у тебя есть шанс усыпить меня по-настоящему.

А затем началось это притворство: «Окей, бери перчатки и пошли в клетку». Нахрена нам перчатки? Мне сейчас не платят, а перчатки я надеваю только за деньги.

В таких ситуациях я могу зарубиться. Мне не нужно ждать и надевать перчатки. Можно зарубиться прямо сейчас! А он просто продолжил стоять на месте.

Но я не собирался оставлять себя без хлеба. Если бы я его ударил, то меня бы лишили боя и других возможностей.

В первый раз мы заработали кучу денег, так почему бы не повторить это, когда я его нокаутирую?» − сказал полутяжеловес UFC Джамал Хилл.

Напомним, что в апреле-2024 Алекс Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде.

Хилл едва не устроил драку с Перейрой в UFC PI: Алекс предложил Джамалу спарринг, но тот отказался

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джамала Хилла
logoUFC
logoАлекс Перейра
полутяжелый вес (MMA)
logoДжамал Хилл
logoMMA
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