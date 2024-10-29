Обновление рейтингов UFC: Хамзат Чимаев поднялся на 10 мест и попал в топ-3 в среднем весе, Шара Буллет – 14-й
Хамзат Чимаев поднялся на 10 мест в рейтинге среднего веса UFC.
По итогам турнира UFC 308 обновлены рейтинги дивизиона. Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде и занял третье место в среднем весе.
Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший Армена Петросяна, впервые попал в рейтинг, заняв 14-е место.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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