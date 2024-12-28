Раунтри – о бое с Перейрой: «Единственное, что я действительно могу вспомнить о том поединке – чувство счастья»

Халил Раунтри признался, что бы счастлив во время боя с Алексом Перейрой.

«Было немного сюрреалистично стоять перед Перейрой в том поединке. Но я просил об этом бое с самого начала. Я всегда знал, что хочу с ним драться, поэтому наш бой был для меня исполнением желания.

Единственное, что я действительно могу вспомнить о том поединке – чувство счастья. Я чувствовал себя таким счастливым на протяжении всего боя. Было ощущение, что я был там, где мое место. Это было действительно похоже на жизнь во сне. И в те моменты не было ничего, кроме счастья и волнения», – признался боец UFC Халил Раунтри .

Напомним, на турнире UFC 307 Алекс Перейра победил Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде.

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