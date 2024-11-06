Халил Раунтри поставил в рамку комплект формы, в котором дрался с Алексом Перейрой
Раунтри поставил свой комплект с боя против Перейры в рамку.
На турнире UFC 307 Алекс Перейра победил Халила Раунтри техническим нокаутом в четвертом раунде.
97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: инстаграмм Халила Раунтри
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости