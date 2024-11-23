Ульберг – о планах после победы над Оздемиром: «Следующий шаг – бой против парня вроде Раунтри»
Карлос Ульберг хочет драться с соперником, похожим на Халила Раунтри.
«Моим следующим шагом будет против такого парня, как Халил Раунтри», – заявил боец UFC Карлос Ульберг.
Напомним, Ульберг победил единогласным решением судей Волкана Оздемира на UFC Macao.
Оздемир – о поражении Ульбергу: «Это просто кочка на дороге. Я вернусь сильнее, даю слово»
UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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