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Дю Плесси – о бое с Перейрой: «Удары Алекса невероятны, но Раунтри показал нам много интересного»

Дрикус дю Плесси высказался о возможном бое с Алексом Перейрой.

«Трезво понимаю, что у Алекса Перейры есть сила, но и я силен. Его удары невероятны, именно поэтому у него такое резюме в кикбоксинге», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

Напомним, что Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в четвертом раунде, защитив титул UFC в полутяжелом весе.

Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoАлекс Перейра
logoДрикус дю Плесси
Халил Раунтри
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