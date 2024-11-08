Дю Плесси – о бое с Перейрой: «Удары Алекса невероятны, но Раунтри показал нам много интересного»

Дрикус дю Плесси высказался о возможном бое с Алексом Перейрой.

«Трезво понимаю, что у Алекса Перейры есть сила, но и я силен. Его удары невероятны, именно поэтому у него такое резюме в кикбоксинге», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси .

Напомним, что Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри в четвертом раунде, защитив титул UFC в полутяжелом весе.

Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»