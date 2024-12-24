Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»

Александр Шлеменко готов пожать руку Федору Емельяненко.

«У меня есть сомнения, что это нужно Федору . Кажется, ему и так хорошо. О себе могу сказать, что готов пожать руки, если Федор захочет.

Но инициативу проявлять не вижу смысла. Хотя уверен, я ни в чем не виноват перед командой Федора.

Когда меня спрашивали журналисты – всегда поддерживал его бойцов и его самого. Его ученики не очень-то популярны в России.

А я искренне делился своей популярностью в медиа с ними, мне было несложно. Я открыт к нормальному общению. Но сомневаюсь в такой перспективе», – сказал боец ММА Александр Шлеменко .

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