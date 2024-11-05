Копылов – о бое с Кертисом: «Меня мотивирует возможность попасть в топ-15»

Роман Копылов высказался о бое с Крисом Кертисом.

«Кертис – очень опытный боец, настоящий ветеран ММА. Это всесторонне развитый боец, тяжело бьет с двух рук, неплохо борется.

Думаю, наши стили подходят для того, чтобы показать зрелищный бой. Возможность попасть в топ-15 среднего веса меня очень мотивирует», – сказал средневес UFC Роман Копылов , который 12 января подерется с Крисом Кертисом. В последний раз Роман дрался в июне, когда победил Сезара Алмейду.

Копылов – о дю Плесси: «Корявый, не самый техничный и талантливый, но упорный и трудолюбивый. Надеюсь, что подерусь с ним»

Роман Копылов: «Если предложат бой с Шарой, то я не откажусь. Какая разница, с кем драться»