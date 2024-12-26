Менеджер Копылова отреагировал на обвинения в шпионаже за Кертисом: «Этих парней выгнали из зала Криса за фото с Романом»

В команде Романа Копылова отреагировали на обвинения в шпионаже за Крисом Кертисом.

«Насколько я понял, ребят выгнали из зала, потому что у них было общее фото с Ромой, а больше здесь и нечего комментировать.

Я бы сказал, что Крис Кертис – сильный и хороший ударник, но это тот боец, против которого такие средства промышленного шпионажа не нужны. Все, что нам нужно знать о нем, мы видим в его боях», – сказал менеджер средневеса UFC Романа Копылова Александр Скарендин.

Напомним, что Роман Копылов подерется с Крисом Кертисом 12 января в Лас-Вегасе.

Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»