Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»

Крис Кертис заявил, что Роман Копылов шпионил за его тренировочным лагерем.

«Пару недель назад появились двое русских, желающих стать частью команды. Теперь они исчезли, как только Копылов приехал в город.

И теперь они тренируются с ним. Копылов поступил как подонок», – написал в соцсетях средневес UFC Крис Кертис .

Бой Криса Кертиса и Романа Копылова состоится 12 января в Лас-Вегасе.

Копылов – о бое с Кертисом: «Меня мотивирует возможность попасть в топ-15»

Копылов – о дю Плесси: «Корявый, не самый техничный и талантливый, но упорный и трудолюбивый. Надеюсь, что подерусь с ним»