Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»
Крис Кертис заявил, что Роман Копылов шпионил за его тренировочным лагерем.
«Пару недель назад появились двое русских, желающих стать частью команды. Теперь они исчезли, как только Копылов приехал в город.
И теперь они тренируются с ним. Копылов поступил как подонок», – написал в соцсетях средневес UFC Крис Кертис.
Бой Криса Кертиса и Романа Копылова состоится 12 января в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Криса Кертиса
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