Шлеменко ответил Федору: «Для 40-летнего бессовестного блогера победить твоего ученика − большое достижение»

Александр Шлеменко ответил Федору Емельяненко.

«Федор, привет тебе. Спасибо большое за поздравления. Знаешь, ты действительно прав. Для 40-летнего бессовестного и беспринципного блогера − достаточно большое достижение победить твоего ученика, который готовился к бою со мной три месяца, а еще отдельно тренировался в Дагестане.

Но я только не понял твоего прикола про допинг-контроль. Ты что, хотел, чтобы твоего ученика Толю Токова не допустили к бою? Чтобы не было моей победы над ним? Ну тогда мне повезло, что допинг-контроля не было. А так тебе большая благодарочка из Омска за такое поздравление», − сказал средневес ММА Александр Шлеменко , победивший Анатолия Токова на RCC 21.

Федор − о бое Шлеменко и Токова: «Самое высокое достижение Шлеменко − победить Анатолия «разделкой»