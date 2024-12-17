Шлеменко ответил Федору: «Для 40-летнего бессовестного блогера победить твоего ученика − большое достижение»
Александр Шлеменко ответил Федору Емельяненко.
«Федор, привет тебе. Спасибо большое за поздравления. Знаешь, ты действительно прав. Для 40-летнего бессовестного и беспринципного блогера − достаточно большое достижение победить твоего ученика, который готовился к бою со мной три месяца, а еще отдельно тренировался в Дагестане.
Но я только не понял твоего прикола про допинг-контроль. Ты что, хотел, чтобы твоего ученика Толю Токова не допустили к бою? Чтобы не было моей победы над ним? Ну тогда мне повезло, что допинг-контроля не было. А так тебе большая благодарочка из Омска за такое поздравление», − сказал средневес ММА Александр Шлеменко, победивший Анатолия Токова на RCC 21.
Федор − о бое Шлеменко и Токова: «Самое высокое достижение Шлеменко − победить Анатолия «разделкой»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Александра Шлеменко
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