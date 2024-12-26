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Малыхин – о проигрыше Кану: «Мне не хватило физики, теперь нужно сосредоточиться»

Анатолий Малыхин назвал ошибку в подготовке к бою с Умаром Каном.

«Я чувствовал, что мне не хватало физики. Теперь нужно просто сосредоточиться. Мне посчастливилось выиграть три пояса, но теперь нужно сфокусироваться на одном.

Я – чемпион в тяжелом весе. Знаю, где допустил ошибку», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин, проигравший Умару Кану раздельным решением судей в бою за титул в тяжелом весе.

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Малыхин – о подготовку к реваншу с Кейном: «Немножко добавлю железа. Начну послезавтра. Готовиться поеду в Осетию»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Red Corner MMA
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logoАнатолий Малыхин
тяжелый вес (MMA)
logoONE Championship
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